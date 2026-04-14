Ηράκλειο: 34χρονος έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης

Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η χθεσινή (13/04/2026) πτήση από τις Βρυξέλλες με προορισμό στο Ηράκλειο, ειδικά για μία αεροσυνοδό, εξαιτίας ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ένας 34χρονος Παλαιστίνιος επιβάτης του αεροπλάνου που κατευθυνόταν από τις Βρυξέλες προς το Ηράκλειο Κρήτης, στη διάρκεια της πτήσης, έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε μια αεροσυνοδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας δεν συμμορφωνόταν στις συστάσεις του πληρώματος και ο πιλότος ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και ακολούθως την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον patris.gr, ο ίδιος δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι ήταν στην τουαλέτα του αεροσκάφους και όχι στο κάθισμά του.

Μόλις η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 34χρονο.