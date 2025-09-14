Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: 39 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία Χρυσόστομος

Οι αφίξεις μεταναστών συνεχίζονται στην Κρήτη με μια νέα ομάδα που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Μετανάστες στην Παραλία Χρυσόστομου στο Ηράκλειο
Μετανάστες στην Παραλία Χρυσόστομου στο Ηράκλειο / Πηγη: creta24.gr

Τουλάχιστον 39 άτομα βρέθηκαν στην παραλία Χρυσόστομος, κοντά στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, την Κυριακή (14.09.2025). Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, είχαν αποβιβαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και το Λιμενικό Σώμα του Ηρακλείου στη Κρήτη κινητοποιήθηκαν άμεσα και ανέλαβαν τους μετανάστες.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, ώστε η ομάδα να μεταφερθεί σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Μετανάστες στην Παραλία Χρυσόστομου στο Ηράκλειο
Μετανάστες στην Παραλία Χρυσόστομου στο Ηράκλειο / Πηγη: creta24.gr

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Λιμενικό είχε ανακοινώσει ότι διέσωσε περισσότερους από 275 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, μεταφέροντας ορισμένες ομάδες στην Κρήτη.

Ελλάδα
