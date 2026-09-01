Ηράκλειο: Αγωνία για τον εντοπισμό σέρφερ – Καταμαράν εντόπισε την ιστιοσανίδα του στη Ντία

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο για έναν 65χρονο σέρφερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην περιοχή της Αμμουδάρας, στον Δήμο Μαλεβιζίου. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ίχνος του.

Ο 65χρονος σέρφερ, ο οποίος είναι γνωστός στο Ηράκλειο και ασχολείται με τεχνικά επαγγέλματα, συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για σερφ στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr, μπήκε στη θάλασσα τη Δευτέρα, όμως έκτοτε δεν επέστρεψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία των συγγενών του μεγάλωσε όταν προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, πήγαν στην Αμμουδάρα για να τον αναζητήσουν και εκεί εντόπισαν το αυτοκίνητό του, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα.

Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του το μεσημέρι της Τρίτης και αμέσως ξεκίνησε η κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή όπου ο 65χρονος συνήθιζε να κάνει σερφ.

Λίγο αργότερα προέκυψε ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Σκάφος εντόπισε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Ντίας την ιστιοσανίδα του αγνοούμενου. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν τόσο η σανίδα όσο και το πανί της και ενημερώθηκε άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τον 65χρονο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και εναέριο μέσο, ώστε οι έρευνες να καλύψουν μεγαλύτερη θαλάσσια περιοχή.