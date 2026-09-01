Ελλάδα

Τρίκαλα: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είχαν συλληφθεί μετά την φωτιά και την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο όπου σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες
Το εργοστάσιο της Βιολάντα
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)
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Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (01.09.2026) ο ιδιοκτήτης της εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, Κώστας Τζιωρτζιώτης.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, o Κώστας Τζιωρτζιώτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και μέχρι την τακτική δικάσιμο για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, στις 26 Ιανουαρίου, στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είχαν συλληφθεί μετά την φωτιά και την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο τον Ιανουάριο του 2026. Ο Κώστας Τζιωρτζιώτης είχε κριθεί προφυλακιστέος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Όπως είχε αναφέρει η ΕΛΑΣ, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, για «πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη», καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση και βρίσκονταν ένα επίπεδο κάτω από το σημείο που δούλευαν οι 5 άτυχες γυναίκες.

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