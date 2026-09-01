Κυψέλη: «Βρήκε ανοιχτή την πόρτα και το έσκασε» λέει γείτονας για την 40χρονη που δραπέτευσε από το διαμέρισμα – κολαστήριο του 43χρονου

«Βρήκε ανοιχτή την πόρτα και κατάφερε και το έσκασε» λέει κάτοικος της πολυκατοικίας όπου ο 43χρονος που εμπλέκεται στην φρικιαστική υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη, εξέδιδε την Γερμανίδα το 2020.

Νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τον 43χρόνο Β.Σ που μαζί με την γυναίκα του, έναν 26χρονο Αφγανό και τα τρία παιδιά τους συνελήφθησαν στην Κυψέλη μετά από καταγγελία του διαχειριστή του διαμερίσματος βραχυπρόθεσμης ενοικίασης στην πολυκατοικία στην οδό Θάσου, στο οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο ένα νεκρό βρέφος.

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Ο 43χρονος φαίνεται να είχε πείσει και εκμεταλλευτεί μια 40χρονη που ήρθε από την Γερμανία για χάρη του και αυτός την εξέδιδε.

Ένοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου στα Κάτω Πατήσια ανακαλούν από την μνήμη τους τα όσα εκτυλίσσονταν στο διαμέρισμα του πρώτου όροφο όπου διέμενε ο τότε 38χρόνος μαζί με την σύζυγό του και τα παιδιά τους.

«Μια οικογένεια έμενε εδώ για χρόνια, τουλάχιστον για ένα-δύο χρόνια. Έμενε, πλήρωνε το ενοίκιο της και ήταν τυπική στα ενοίκιά της, δεν χρωστούσε. Ήταν ένας άντρας, η γυναίκα του και δύο παιδιά. Ο άντρας ήταν εύσωμος, με ξυρισμένο το κεφάλι και ένα τατουάζ στο πρόσωπο. Η γυναίκα ήταν κοντούλα, ξανθούλα και πολύ λεπτή. Ήταν Γερμανίδα. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ ουσιαστικά, απλώς λέγαμε ένα “γεια σας” στις σκάλες. Είχαν και δύο παιδιά, ένα μεγαλύτερο κορίτσι και ένα μικρότερο παιδί», αναφέρει στο newsit.gr

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Μάλιστα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έμπαιναν και έβγαιναν αρκετοί άγνωστοι για την πολυκατοικία ειδικά τις βραδινές ώρες.

«Αργότερα μάθαμε από τη γειτονιά και από τους υπόλοιπους ενοίκους, γιατί εγώ δεν το είδα ο ίδιος, ότι αυτός εξέδιδε μια κοπέλα μέσα στο διαμέρισμα. Έφερνε πελάτες και κάποια στιγμή η κοπέλα βρήκε ανοιχτή την πόρτα και κατάφερε να το σκάσει. Δεν ξέρω αν είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε και αν κάποιος την είδε και κάλεσε την αστυνομία. Αυτό που ξέρω είναι ότι ήταν μια άλλη γυναίκα, όχι η σύζυγός του, και ότι την εξέδιδε μέσα στο σπίτι, μαζί με τα παιδιά. Έφερνε πελάτες σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματος. Από τη στιγμή που μάθαμε ότι εξέδιδε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι, μαζί με τα παιδιά, φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτή την οικογένεια. Εμένα, μάλιστα, μου έχει περάσει από το μυαλό μήπως εξέδιδε και την ίδια τη γυναίκα του, αν και αυτό δεν μπορώ να το ξέρω», συμπληρώνει.

Άθλιες ήταν και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του σπιτιού με όσα αντίκρισαν οι γείτονες τους όταν το ζευγάρι έφυγε και ακολούθησε χωριστούς δρόμους.

Από την μία ο 43χρονος οδηγήθηκε στην φυλακή για περίπου 7 μήνες και η γυναίκα μαζί με τα παιδιά πήγαν σε ένα άλλο σπίτι σε κοντινή περιοχή. «Και μέσα στο διαμέρισμα υπήρχε πολύ βρωμιά. Όταν έφυγαν, φωνάξαμε συνεργείο απεντόμωσης, γιατί το σπίτι ήταν γεμάτο κατσαρίδες. Εγώ είχα μπει λίγο στην είσοδο και όλο το ταβάνι ήταν γεμάτο κατσαρίδες. Χρειάστηκε να κάνουμε απεντόμωση δύο-τρεις φορές για να καθαρίσει το διαμέρισμα», τονίζει.

Οι δύο τους ξανά συναντήθηκαν και αυτή την φορά πήγαν σε έναν διαμέρισμα στην οδό Φυλής με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να κάνει λόγο για ανθρώπους που έκαναν φασαρία και δεν είχαν επαφές με κανέναν. «Αυτός έμενε εκεί. Ναι, κάνα οχτάρι, εννιάρι, δέκα δεν ξέρω μήνες. Πριν από κάνα ενάμιση μήνα πρέπει να είχε φύγει από εκεί. Είμαι ένας εκ των δύο διαχειριστών. Δεν είχαμε επαφές καθόλου, γιατί δεν μπορούσα. Πήγα κάνα δυο φορές να τους πλησιάσω, να τους κάνω παρατήρηση, γιατί μου λέγανε ότι φωνάζουν, κάνουνε φασαρίες κλπ. Ούτε μου άνοιγαν την πόρτα ούτε τίποτα. Και μια φορά τυχαία τους είδα στον διάδρομο εκεί πέρα που βγήκανε. Ήταν ένας νεαρός, είκοσι ετών, είκοσι δύο κάπου εκεί», αναφέρει.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας της οδού Φυλής ακούγοντας της εξελίξεις σε αυτή την φρικιαστική υπόθεση αναφέρει: «Δεν μύριζαν ναρκωτικά, αλλά δεν ξέρω. Όλα πιθανόν, όλα πιθανά ήταν. Ήταν όλοι κλειστοί τύποι. Δεν μιλούσαν, σου λέω. Ποιος είσαι; Πού πας; Τίποτα.Φωνές ναι, είχαν. Είχαν τέτοια πράγματα, αυτοί οι ίδιοι εκεί μέσα. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι ήταν, αλλά μου λέγανε ότι φωνάζουνε, κάνουνε αυτό, και πήγαινα να τους κάνω κάποια παρατήρηση. Δεν ήταν κανένα πέντε-έξι άτομα τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω. Οι άλλοι έβγαιναν, αν πεις, ανά δύο ώρες. Τι να σου πω, ρε παιδί μου; Δεν έλεγαν τίποτα. Δεν μπορούσα να μιλήσω με κανέναν από αυτούς. Μυστήριοι τύποι.Τώρα που τα μάθαμε όλα αυτά, το μαντεύαμε αυτό που κρύβανε. Τώρα αναρωτιόμαστε: “Α, γι’ αυτό έκαναν έτσι, γι’ αυτό κρύβονταν, γι’ αυτό δεν μιλούσαν”», καταλήγει.

«Φρίκη, πολλή βρωμιά και κλειστές πόρτες»

Ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Φυλής, όπου το ζευγάρι έμενε πριν μετακομίσει στη Θάσου, περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε εκεί: «Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη».

Το ζευγάρι φέρεται να έμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρίσκεται στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο σπίτι όταν ξέσπασε φωτιά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Η ίδια ένοικος, της οποίας ο σύζυγος ήταν διαχειριστής της πολυκατοικίας, ανέφερε ότι δεν είχε δει τα παιδιά που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Όπως υποστήριξε, δεν είχε ακούσει ούτε κάποιο μωρό να κλαίει όσο το ζευγάρι έμενε εκεί.

«Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω “δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας όσα θυμάται από εκείνη την περίοδο.

Ιδιαίτερα άσχημη ήταν, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση τόσο μέσα όσο και γύρω από το διαμέρισμα. Η γυναίκα περιέγραψε έντονη δυσοσμία και μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά».

Παρόμοια εικόνα σχετικά με την παρουσία του βρέφους έδωσαν και άλλοι άνθρωποι που ζούσαν στην πολυκατοικία. Μιλώντας χωρίς να εμφανιστούν στις κάμερες, ανέφεραν ότι ούτε εκείνοι είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε βρέφος μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.