Ηράκλειο: Ανήλικες έβαλαν κατά λάθος φωτιά σε αυτοκίνητο – Κάηκαν και άλλα δύο οχήματα

Δύο ανήλικες 12 και 13 ετών βρίσκονται πίσω από τη φωτιά σε αυτοκίνητο στο Σκαλάνι στο Ηράκλειο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψή τους.

Τα δύο κορίτσια, βρίσκονταν μέσα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Σκαλανίου όταν προκάλεσαν τη φωτιά που προκάλεσε ζημιές και σε δύο ακόμη οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων του χωριού και της Πυροσβεστικής, δεν προκλήθηκαν μεγαλύτερες ζημιές, καθώς μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά απομάκρυναν τα οχήματα τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.12.2025 και σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, τα δύο ανήλικα κορίτσια βρίσκονταν εντός του εγκαταλελειμμένου οχήματος προκειμένου να προστατευτούν από τη βροχή. Να σημειωθεί ότι στο χώρο του δημοτικού πάρκινγκ συχνάζουν παιδιά.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Με τον αναπτήρα που είχαν για να φωτίσουν το χώρο πήρε αμέσως φωτιά η ταπετσαρία του αυτοκινήτου με τα κορίτσια να βγαίνουν από το όχημα για να σωθούν.

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς ενώ επεκτάθηκε και σε δύο διπλανά οχήματα προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές.

Τις φωνές των κοριτσιών και τις φλόγες αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι του χωριού που έτρεξαν να απομακρύνουν τα οχήματα τους ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου και έσβησαν τη φωτιά.