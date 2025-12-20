Ελλάδα

Ηράκλειο: Ανήλικες έβαλαν κατά λάθος φωτιά σε αυτοκίνητο – Κάηκαν και άλλα δύο οχήματα

Οι έφηβες κατάφεραν να βγουν ασφαλείς από το εγκαταλελειμμένο όχημα
φωτιά σε αυτοκίνητο
Η φωτιά στο αυτοκίνητο / patris.gr

Δύο ανήλικες 12 και 13 ετών βρίσκονται πίσω από τη φωτιά σε αυτοκίνητο στο Σκαλάνι στο Ηράκλειο, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψή τους.

Τα δύο κορίτσια, βρίσκονταν μέσα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Σκαλανίου όταν προκάλεσαν τη φωτιά που προκάλεσε ζημιές και σε δύο ακόμη οχήματα.

Ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση των κατοίκων του χωριού και της Πυροσβεστικής, δεν προκλήθηκαν μεγαλύτερες ζημιές, καθώς μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά απομάκρυναν τα οχήματα τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.12.2025 και σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, τα δύο ανήλικα κορίτσια βρίσκονταν εντός του εγκαταλελειμμένου οχήματος προκειμένου να προστατευτούν από τη βροχή. Να σημειωθεί ότι στο χώρο του δημοτικού πάρκινγκ συχνάζουν παιδιά.

φωτιά σε αυτοκίνητο
Η φωτιά στο αυτοκίνητο / patris.gr
φωτιά σε αυτοκίνητο
Η φωτιά στο αυτοκίνητο / patris.gr

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Με τον αναπτήρα που είχαν για να φωτίσουν το χώρο πήρε αμέσως φωτιά η ταπετσαρία του αυτοκινήτου με τα κορίτσια να βγαίνουν από το όχημα για να σωθούν.

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς ενώ επεκτάθηκε και σε δύο διπλανά οχήματα προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές.

Τις φωνές των κοριτσιών και τις φλόγες αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι του χωριού που έτρεξαν να απομακρύνουν τα οχήματα τους ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου και έσβησαν τη φωτιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
124
77
76
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo