Ηράκλειο: Ανήλικος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό – Είχε στην κατοχή του μικρή ποσότητα χασίς

Εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει αλλά όταν τον έπιασαν χτύπησε την αστυνομικό, τραυματίζοντάς την στη μύτη
Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκου και μίας γυναίκας αστυνομικού εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ (11/12/2025) στο Ηράκλειο όταν ο 17χρονος της επιτέθηκε.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο έναν 17χρονο στο Ηράκλειο. Εκείνος αντέδρασε, τράπηκε σε φυγή και οι αστυνομικοί τον κυνήγησαν.

Ακόμα και όταν τον έπιασαν, εκείνος συνέχισε να αντιστέκεται στην αστυνομία και χτύπησε μια αστυνομικό, προκαλώντας της μάλιστα κάταγμα στη μύτη.

Ο 17χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε και μικροποσότητα χασίς.

