Ελλάδα

Ηράκλειο: Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τις 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής

Η εκτιμώμενη αξία κλεμμένου ρεύματος φέρεται να ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ
Συλλήψεις για ρευματοκλοπές στο Ηράκλειο Κρήτης
Συλλήψεις για ρευματοκλοπές στο Ηράκλειο Κρήτης (astynomia.gr)

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένονται να περάσουν σήμερα (29.08.2025) ο 54χρονος και ο 45χρονος που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη για 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής στο Ηράκλειο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretapost, o 54χρονος είχε το ρόλο μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψήφιων «πελατών» έναντι αμοιβής, ενώ ο 45χρονος είχε το ρόλο του τεχνικού στις πραγματοποιθείσες επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από συστηματικές έρευνες με τουλάχιστον 30 περιστατικά ρευματοκλοπής σε σπίτια και επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιανουαρίου μέχρι και 26 Αυγούστου.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση την Τρίτη, οι αρχές «τσάκωσαν» τους δύο άντρες να παρεμβαίνουν σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε σπίτι ενός 45χρονου σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου, με σκοπό την μείωση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εκτιμώμενη αξία κλεμμένου ρεύματος φέρεται να ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Εκτός από τον 54χρονο και τον 45χρονο, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με τον μετρητή στον οποίο παρενέβησαν οι δύο άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινικές διώξεις και στη συνέχεια ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.

Τι βρήκαν οι αρχές

Σε έρευνα που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

  • Πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ
  • Πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ
  • Πλήθος μολυβιών σφράγισης σύρματος
  • Μία (1) πρέσα σφράγισης
  • Μία (1) εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
  • Εβδομήντα επτά (77) σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ
  • Το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ
  • Δύο κινητά τηλέφωνα

Την ίδια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 29 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο δήμαρχος Αλοννήσου πιάστηκε «στα χέρια» με 70χρονο κάτοικο του νησιού - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος
Την ώρα που βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ο 70χρονος κάτοικος Αλοννήσου υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο
Ασθενοφόρο
Ανάβυσσος: Χτύπησαν μονοκατοικία όπου διέμενε οικογένεια Ουκρανών και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 230.000 ευρώ
Οι δράστες άνοιξαν ένα χρηματοκιβώτιο και πήραν περίπου 82.000 ευρώ ενώ αφαίρεσαν και κοσμήματα αξίας, κατά δήλωση των ιδιοκτητών, μεγαλύτερης των 150.000 ευρώ
Αστυνομία 3
Βίντεο ντοκουμέντο με συμμορία που ξάφριζε σπίτια στον Ασπρόπυργο - Πέταξαν πυροσβεστήρα σε αστυνομικούς
Οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ψέκασαν ασβέστη από πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και στη συνέχεια τον πέταξαν στο μπροστινό μέρος του περιπολικού οχήματος
Ασπρόπυργος
3
Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo