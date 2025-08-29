Ηράκλειο: Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τις 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένονται να περάσουν σήμερα (29.08.2025) ο 54χρονος και ο 45χρονος που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη για 30 περιπτώσεις ρευματοκλοπής στο Ηράκλειο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretapost, o 54χρονος είχε το ρόλο μεσάζοντα προς ανεύρεση υποψήφιων «πελατών» έναντι αμοιβής, ενώ ο 45χρονος είχε το ρόλο του τεχνικού στις πραγματοποιθείσες επεμβάσεις στους μετρητές σε οικίες και επιχειρήσεις. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά από συστηματικές έρευνες με τουλάχιστον 30 περιστατικά ρευματοκλοπής σε σπίτια και επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιανουαρίου μέχρι και 26 Αυγούστου.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση την Τρίτη, οι αρχές «τσάκωσαν» τους δύο άντρες να παρεμβαίνουν σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ σε σπίτι ενός 45χρονου σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου, με σκοπό την μείωση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εκτιμώμενη αξία κλεμμένου ρεύματος φέρεται να ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ.

Εκτός από τον 54χρονο και τον 45χρονο, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με τον μετρητή στον οποίο παρενέβησαν οι δύο άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινικές διώξεις και στη συνέχεια ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.

Τι βρήκαν οι αρχές

Σε έρευνα που τους έγινε βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

Πλήθος ελασμάτων χαλκού-γεφυρών, οι οποίες τοποθετούνται σε μετρητές της ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος συρμάτων σφράγισης σφραγίδων ΔΕΔΔΗΕ

Πλήθος μολυβιών σφράγισης σύρματος

Μία (1) πρέσα σφράγισης

Μία (1) εργαλειοθήκη η οποία περιείχε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Εβδομήντα επτά (77) σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

Το συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Την ίδια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 29 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής δραστηριότητας των δραστών.