Ηράκλειο: «Περίμενα ότι θα γίνει το κακό, ο δολοφόνος μας έλεγε “θα δείτε τι θα πάθετε από μένα”» λέει ο πατέρας του Νικήτα

Ξέσπασμα άνευ προηγουμένου έκανε ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα, του οποίου η δολοφονία έχει «παγώσει» ολόκληρη την Κρήτη. Για το φονικό που σημειώθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, έχει πάρει τον δρόμο για τη φυλακή ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης που σκότωσε με 6 σφαίρες τον νεαρός, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα στο Ηράκλειο, με τις μαρτυρίες να συγκλονίζουν σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις που έκανε ο 54χρονος σε βάρος του 21χρονου. Οι συγγενείς του θύματος έχουν περιγράψει όλες τις απόπειρες και τις απειλές που εξαπέλυε τα τελευταία 3 χρόνια ο δολοφόνος του παιδιού τους, τονίζοντας ότι είχαν ενημερώσει πολλές φορές τις αρχές και παρόλα αυτά, ο 54χρονος παρέμενε ελεύθερος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο οι αδερφές όσο και πατέρας του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψαν μία επίθεση που έκανε σε βάρος του 21χρονου ο 54χρονος έξω από το σπίτι τους. Ο φόβος της οικογένειας ξεκίνησε όταν τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κρυφτεί πίσω από καλαμιές έξω από το σπίτι του 21χρονου και του επιτέθηκε πισώπλατα, με ένα καδρόνι.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά, γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε το τσαρχάλισμα και γύρισε πίσω, οπότε πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του». Ο Νικήτας τότε άρχισε να τρέχει φωνάζοντας και για καλή του τύχη, ο πατέρας του που κοιμόταν άκουσε τον θόρυβο και βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει. Όπως περιέγραψαν οι συγγενείς του 21χρονου, ο 54χρονος σήκωσε και όπλο και πυροβόλησε προς τον Νικήτα και την αδερφή του, χωρίς όμως η σφαίρα του να βρει στόχο.

Ο πατέρας του Νικήτα, εξηγώντας αναλυτικά εκείνη την επίθεση έξω από το σπίτι του, περιέγραψε όλες τις κινήσεις του 54χρονου μέχρι να ανοίξει πυρ σε βάρος των παιδιών του. «κοιμόμουν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω. Δεν κοιμόμουν μέχρι να σχολάσει παιδί από τη δουλειά και να έρθει ο Νικήτας σπίτι. 26 του Δεκέμβρη είχαμε πάει στο χωριό και την ώρα που φεύγαμε, πέρασε ο 54χρονος από εδώ μας κοίταξε και έφυγε. Το βράδυ που γυρίσαμε, ήρθε ένας φίλος και τον πήρε να βγουν βόλτα. Γύρισε στις 3 το ξημέρωμα και αυτός ήταν κρυμμένος κρατώντας ένα σίδερο, περίμενε το παιδί για να του επιτεθεί. Άκουσα το παιδί να φωνάζει βοήθεια και πετάχτηκα έξω μαζί με την κόρη μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιος μου τον χτύπησε με ένα ξύλο και εγώ με την άλλη μου κόρη τον κυνηγήσαμε και τον χτυπήσαμε. Αυτός έβγαλε το περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος των παιδιών. Εγώ έτρεχα με ένα σίδερο και θα τον προλάβαινα αλλά είδα κάτω τα παιδιά μου. Τι να κυνηγούσα; Έπρεπε να δω τα παιδιά μου τι έχουν πάθει. Πήγαμε στην αστυνομία τους έδειξα το σίδερο που είχε μαζί, δεν το πήραν να το εξετάσουν, δεν τον προστάτευσε ούτε η αστυνομία ουτε η δικαιοσύνη το παιδί μου. Απορώ γιατί αυτός ήταν ελεύθερος ακόμη».

Και συνέχισε: «Περνούσε μπροστά από τη δουλειά της γυναίκας μου και της έλεγε “εμένα να με θυμάσαι, θα δείτε τι θα πάθετε από μένα”. Απειλούσαν συνέχεια. Μας έκαναν συνέχεια bullying. Εγώ πριν την απόπειρα είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα Αμμουδάρας και κάναμε καταγγελία, και μου είπαν “καλά δεν έβγαλαν και όπλο να σας ρίξουν, δεν σας σκότωσαν κιόλας”. Είχαμε ειρωνείες από τους αστυνομικούς. Έχει ανθρώπους μέσα. Ο διοικητής του τμήματος είναι κύριος και μας βοήθησε. Ζούσαμε με φόβο, το περίμενα να γίνει αυτό».

Κατά τη δεύτερη επίθεση του 54χρονου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο κοντά στη δουλειά του. Ο Νικήτας συνήθιζε να πετάει τα σκουπίδια από τη δουλειά του όχι στους κάδους που ήταν μπροστά ή δίπλα στο πάρκινγκ, γιατί είχε καλαμιές και φοβόταν, ωστόσο ο 54χρονος βρήκε τον τρόπο να του στήσει κι εκεί ενέδρα πριν από περίπου δύο μήνες.

Ο 54χρονος είχε πλησιάσει το όχημα του Νικήτα και έψαχνε να τον βρει, ο 21χρονος όμως που τον είδε έφυγε από το σημείο προσεκτικά και άρχισε να τρέχει και να ζητά βοήθεια. Τότε, μια γυναίκα που τον γνώριζε, του άνοιξε την πόρτα και τον έσωσε.

«Ακούω φωνές. Ουρλιαχτά δηλαδή. ‘Βοήθεια, βοήθεια, με κυνηγάνε’. Αυτό. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τίποτα παιδιά που κάνουν πλάκα. Μετά που έγιναν πια έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω. Είμαι ακριβώς κάτω από τη πλατεία Σκαλλονδών και βλέπω δύο μορφές να τρέχουν, με τον Νικήτα μπροστά και τον άλλο πίσω. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί. Αυτό είδα ουσιαστικά», είπε αυτόπτης μάρτυρας.