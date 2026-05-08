Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που μπήκε με όπλο σε καφέ ψάχνοντας την πρώην του – Αυτή δεν είχε βάρδια και γλίτωσε

Ο δράστης προσπάθησε να ξεφύγει αλλά η αστυνομία τον εντόπισε και κατάσχεσε τα 2 όπλα που είχε πάνω του
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης
Στο τσακ αποτράπηκε ακόμα μία πιθανή γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν 40χρονος άνδρας που μπήκε σε ίντερνετ καφέ για να επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του, συνελήφθη από την αστυνομία.

Η απόπειρα επίθεσης συνέβη σήμερα το πρωί (8/5/2026) όταν ο 40χρονος προσπάθησε να μπει με την απειλή πιστολιού σε ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται η πρώην σύντροφός του, η οποία ωστόσο απουσίαζε από το κατάστημα.

Οι παρευρισκόμενοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ο δράστης έφυγε από το σημείο για να ξεφύγει. Αργότερα η αστυνομία εντόπισε τον 40χρονο σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, όπου και συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο 2 πιστόλια και 878 ευρώ.

Ο 40χρονος Αλβανός συνελήφθη για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων, περί ενδοοικογενειακής βίας και για αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης.

όπλα
Τα όπλα του 40χρονου που κατασχέθηκαν

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

