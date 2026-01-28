Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) έξω από σχολείο στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί προκαλώντας του ελαφρά τραύματα.

Το τροχαίο έγινε έξω από το σχολείο Τάλως στο Ηράκλειο, τη στιγμή που η μητέρα πήγαινε για τα μαθήματά του το μικρό παιδί. Τότε αυτοκίνητο πέρασε δίπλα από τον μικρό μαθητή, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει με τον καθρέφτη και να τον εκτοξεύσει στο έδαφος.

Ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και διαπίστωσαν πως – ευτυχώς – φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η Τροχαία Ηρακλείου έχει αναλάβει τις έρευνες για το τροχαίο.

Πληροφορίες από patris.gr