Ηράκλειο: Διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση 2 τραυματίες μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου

Στο νοσοκομείο και με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε μία γυναίκα και ένας άνδρας οι οποίοι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στα αποδυτήρια του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε τη φωτιά στο γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδαρά του Ηρακλείου αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προέκυψε βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Το μόνο σίγουρο είναι πως από τύχη δεν θρηνούμε θύματα καθώς εντός του γηπέδου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι.

Ο άνδρας και η γυναίκα φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν λόγω του καπνού και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρα τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και πλέον νοσηλεύονται σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και κατάσβεσης συμμετείχαν 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο ΚΡΗΤΗ TV.