Ελλάδα

Ηράκλειο: Διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση 2 τραυματίες μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα
Ασθενοφόρο

Στο νοσοκομείο και με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε μία γυναίκα και ένας άνδρας οι οποίοι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στα αποδυτήρια του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το τι προκάλεσε τη φωτιά στο γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Αμμουδαρά του Ηρακλείου αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προέκυψε βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Το μόνο σίγουρο είναι πως από τύχη δεν θρηνούμε θύματα καθώς εντός του γηπέδου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι.

Ο άνδρας και η γυναίκα φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν λόγω του καπνού και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρα τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και πλέον νοσηλεύονται σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και κατάσβεσης συμμετείχαν 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο ΚΡΗΤΗ TV.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών στη Νάξο που ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ
Ο ένας από τους δράστες τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει και τραυματίστηκε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Τσάντα
1
Μειώθηκαν κατά 500.000 οι κάτοικοι της Ελλάδας – Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού και των γεννήσεων
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2024, ενώ η χώρα γερνάει ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληθυσμός 26
Πώς έγινε η τραγωδία στους Παξούς με το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε στην πισίνα – Σε κατάσταση σοκ κρατείται η μητέρα του
Το μονάκριβο παιδί της οικογένειας δεν επανήλθε στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών - Απολογείται σήμερα η μητέρα που συνελήφθη για το τραγικό δυστύχημα
Πισίνα
1
Newsit logo
Newsit logo