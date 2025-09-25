Ηράκλειο: Δυο αδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στα Μεσαρά – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου όταν μέλη μίας οικογένειας επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών.

Σύμφωνα με το nekriti ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα δυο αδέρφια στα Μεσαρά δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από μέλη άλλης οικογένειας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν σε βοήθεια φίλους τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Παρότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους με συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

Οι αστυνομικές Αρχές που έχουν ζώσει την περιοχή, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.