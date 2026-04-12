Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά την Ανάσταση με καμένα φανάρια, κάδους και ζημιές σε οδοστρώματα

Η φετινή Ανάσταση στο Ηράκλειο είχε έντονο πασχαλινό χρώμα, αλλά σε αρκετές περιοχές συνοδεύτηκε και από εικόνες που προβληματίζουν. Φωτιές άναψαν σε δρόμους και πλατείες, στο πλαίσιο του «εθίμου» του Ιούδα, ενώ δεν έλειψαν οι κροτίδες, τα βαρελότα και ακόμη και μολότοφ, που άφησαν πίσω τους σημαντικές ζημιές.

Το πρωί της Κυριακής, η εικόνα σε πολλές γειτονιές μετά το βράδυ της Ανάστασης ήταν απογοητευτική: καμένοι κάδοι, κατεστραμμένα φανάρια, δέντρα και φωτιστικά σώματα, αλλά και φθορές σε δρόμους και άσφαλτο. Σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως η Νέα Αλικαρνασσός, τα Καμίνια, τα Δειλινά, ο Κατσαμπάς, ο Μασταμπάς και ο Άγιος Ιωάννης Χωστός, οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες.

Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Αντώνης Περισυνάκης, με ανάρτησή του έκανε λόγο για «ανεγκέφαλους», εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας τη στιγμή της Ανάστασης;» ενώ έθεσε και το ερώτημα γιατί οι δημότες καλούνται να πληρώνουν το κόστος αυτών των βανδαλισμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολλές από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια μολότοφ, ακόμη και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, σημείωσε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, μετανάστες που βρίσκονταν στην περιοχή βοήθησαν στον καθαρισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η παρουσία της Πυροσβεστικής ήταν έντονη, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Αν και δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί ή μεγάλης έκτασης περιστατικά, υπήρξαν στιγμές έντασης.

Στον Κατσαμπά, μάλιστα, η κατάσταση ξέφυγε, όταν νεαροί πέταξαν αντικείμενα προς πυροσβέστες και αστυνομικούς, ενώ επιχείρησαν να εμποδίσουν τα οχήματα που πήγαν να σβήσουν φωτιά σε κάδους.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών και την προετοιμασία της προηγούμενης ημέρας, όταν συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν ξύλα και παλέτες από εκκλησίες, τα φαινόμενα δεν αποφεύχθηκαν. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, τα συνεργεία καθαριότητας βγήκαν στους δρόμους για να μαζέψουν τα απομεινάρια της νύχτας, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να επανέλθει η πόλη σε κανονικούς ρυθμούς.