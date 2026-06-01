Πάτρα: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στα Δεμένικα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Πάτρας το μεσημέρι της Δευτέρας (01.06.2026) όπου μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ συγγενών, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή των Δεμενίκων, στη συμβολή των οδών Σολωμού και Καζαντζάκη, όπου εντοπίστηκε άτομο που φέρει τραύματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τον διαπληκτισμό να υπάρχουν προσωπικές διαφορές, σύμφωνα με το tempo24.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι μεγάλη, σε ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι έντονες αντιδράσεις των εμπλεκομένων.