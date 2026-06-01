Κρήτη: 83 παράτυποι μετανάστες διασώθηκαν από το Λιμενικό Σώμα ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Στις δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είχε καθοριστικό ρόλο ένα εναέριο μέσο της Frontex
Συνεχίζονται οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό Λιμενικό Σώμα, το οποίο πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 παράτυποι μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κρήτη, 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από εναέριο μέσο της Frontex.

Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

