Ηράκλειο: «Είμαι αθώος, θα λάμψει η αλήθεια με το DNA» λέει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του

Αθώος δηλώνει ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του στη Μεσσαρά Ηρακλείου, μία ημέρα μετά την προφυλάκισή του.

Ο 54χρονος που οδηγήθηκε χθες Δευτέρα (12.1.26) στα δικαστήρια Ηρακλείου δεν κατάφερε να πείσει τις δικαστικές Αρχές και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Είμαι αθώος. Δεν κάναμε καλά τα παιδιά. Ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούσαν να τα κουμαντάρουν παρότι προσπάθησαν πολύ. Είναι ψευδής η μήνυση. Με το που θα βγει το DNA θα λάμψει η αλήθεια», δήλωσε ο 54χρονος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

«Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι ο άνθρωπος αυτός όσον αφορά την κατηγορία του βιασμού είναι αθώος. Σε αυτό του συμπαρίσταται όλη η τοπική κοινωνία, τόσο από την εργασία του όσο και από το χωριό του. Επιπροσθέτως θα ήθελα να πω, ότι είχε δείξει έκδηλο ενδιαφέρον και η διευθύντρια του σχολείου που πήγαινε η μεγάλη του κόρη, που είναι ΑμεΑ. Οι γονείς δεν μπορούσαν να τιθασεύσουν τα παιδιά», δήλωσε ο δικηγόρος του 54χρονου, Γιάννης Χατζηδάκης.

Τι αναφέρεται στη δικογραφία

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τον σχηματισμό της δικογραφίας, από την κατάθεση του 23χρονου αδελφού των δύο γυναικών –της ανήλικης και της 24χρονης– προκύπτει ότι η 24χρονη αδελφή του, τις απογευματινές ώρες της 5/1/2026, τον ενημέρωσε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 είναι ο πατέρας τους, ενώ ψευδώς είχε αναφέρει ότι πρόκειται για υπήκοο Πακιστάν με το όνομα Ali. Επιπλέον, ανέφερε ότι το ίδιο απόγευμα και η ανήλικη αδελφή του τού εκμυστηρεύτηκε πως από την ηλικία των 13 ετών ο πατέρας της προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.

Στην κατάθεσή της, η 24χρονη ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές, της έκανε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα. Επίσης, κατέθεσε ότι ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης, την εξύβριζε και χειροδικούσε εις βάρος τόσο της ίδιας όσο και της ανήλικης αδελφής της. Τέλος, ανέφερε ότι και η μητέρα της, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, χειροδικούσε εις βάρος της.

Η ανήλικη κόρη της οικογένειας, μιλώντας στους αστυνομικούς παρουσία πραγματογνώμονα, ανέφερε ότι ο πατέρας της, σε μη προσδιορισμένες χρονικές στιγμές από το έτος 2024 έως τις 24/12/2025, και σε χρόνους που βρισκόταν υπό την προστασία του, προέβαινε χωρίς τη συναίνεσή της σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σωματική κακοποίηση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, υπέστη από τον πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη αναφέρθηκε και σε έναν άνδρα με το όνομα Μιχάλης, ο οποίος προέβη, με τη θέλησή της, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Κατάθεση στους αστυνομικούς έδωσε και η σύζυγος του αδελφού των δύο γυναικών, η οποία δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας απειλών και εξυβρίσεων από τον πατέρα προς τις δύο κόρες. Επιπλέον, ανέφερε ότι ήταν παρούσα κατά την εκμυστήρευση των κοριτσιών σχετικά με την κακοποίηση που είχαν υποστεί συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της διετίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε πως πατέρας του παιδιού που γέννησε στις 14/7/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι ο πατέρας της.

Στη δικογραφία γίνεται επίσης αναφορά σε καταγραφικό μηχάνημα που βρέθηκε και κατασχέθηκε, το οποίο διαθέτει δύο κάμερες. Όπως διαπιστώθηκε, πραγματοποιούνταν λήψη και μετάδοση εικόνας από δημόσιους, μη οικιακούς χώρους.