Ηράκλειο: Ένοπλη ληστεία στον ΒΟΑΚ – Του έστησαν καρτέρι και τον απείλησαν

Τις αρχές ειδοποίησε ένας οδηγός νταλίκας στο Ηράκλειο, όταν έπεσε θύμα ληστείας στον ΒΟΑΚ το πρωί της Τρίτης (10.03.2026).

Από τις περιγραφές και τα στοιχεία που έχουν δοθεί, οι δράστες φέρεται να του έστησαν καρτέρι στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο και να τράπηκαν σε φυγή με λεία χιλιάδων ευρώ.

Το θύμα εκτελούσε με το φορτηγό του δρομολόγιο από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα, για τη μεταφορά ζωοτροφών ενώ μετέφερε και σημαντικό ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr. Τα δύο άτομα που επέβαιναν σε ένα όχημα, γνώριζαν το δρομολόγιο του καταγγέλλοντα και στην περιοχή του Καρτερού του έστησαν καρτέρι.

Το θύμα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ένα αγροτικό αυτοκίνητο του έκλεισε το δρόμο και ένας άνδρας φορώντας κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ήρθε από το τζάμι του οδηγού με προτεταμένο το όπλο.

Ο δεύτερος δράστης έσπασε το παράθυρο της πόρτας του συνοδηγού και του ζήτησε το χάρτινο σφραγισμένο κουτί που είχε μέσα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια – σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που ερευνάται με πολλή προσοχή από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. – οι δράστες μπήκαν στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε τρίτο άτομα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις περιγραφές του θύματος οι δράστες μιλούσαν ελληνικά και είναι νεαρής ηλικίας.