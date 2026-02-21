Ελλάδα

Ηράκλειο: Επιτήδειοι εξαπάτησαν γυναίκα με νέο κόλπο – Της έταξαν επίδομα χρυσαφικών

Εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα και έγινε καπνός
Χρυσαφικά
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Ένα νέο κόλπο βρήκαν επιτήδειοι στο Ηράκλειο προκειμένου να εξαπατήσουν μια γυναίκα δελεάζοντας την με ένα διαφορετικό επίδομα.

Μετά τα market pass και τις επιστροφές φόρου άγνωστοι στο Ηράκλειο «εφηύραν» το επίδομα χρυσαφικών. Το έταξε ένας άνδρας σε μια 65χρονη, καθώς την κάλεσε χθες (20.02.2026) στο τηλέφωνο, της είπε ότι είναι λογιστής και ότι πρέπει να καταγράψει τα χρυσαφικά της, για να λάβει τα χρήματα.

Η 65χρονη πείστηκε και λίγο αργότερα, αφού όρισε ραντεβού με τον δήθεν λογιστή, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα!

Όταν είδε… να μην της καταβάλλεται το μαϊμού επίδομα και αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όμως τα κοσμήματα έχουν γίνει… καπνός!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
182
173
134
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του μετρό από την Καθαρά Δευτέρα - Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν νωρίτερα
Από τη Δευτέρα 23/02 οι σταθμοί Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας
Ακρόπολη
Θρίλερ στο Αίγιο με πυροβολισμούς κατά 4 ανηλίκων με κυνηγετικό όπλο - Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο ψαρά που αγνοούνταν στην Πάτρα - Εντοπίστηκε η σορός του στη θάλασσα
Ο άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13 ετών γιο του, κάποια στιγμή παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και αποφάσισε να μπει στη θάλασσα για να την αντιμετωπίσει
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ψαρά
Φυλακές Δομοκού: Το «τυφλό σημείο» της δολοφονίας του ισοβίτη, τα κενά και οι αντιφάσεις πίσω από τις καταθέσεις του ισοβίτη και του αρχιφύλακα
Το γεγονός ότι το θύμα κλήθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο που δεν υπήρχαν κάμερες δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε εκεί
Φυλακές Δομοκού
Newsit logo
Newsit logo