Ελλάδα

Ηράκλειο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην μάχη για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης (28.07.2026), για φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο και αμέσως έγινε κινητοποίηση για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα.

Στο συμβάν, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
70
66
59
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κορινθία: Την Παρασκευή η απολογία των 3 συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες υποστήριξαν ότι είχαν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες
Έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας
Ένας Γάλλος τουρίστας και τα ανήλικα παιδιά του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα ανοιχτά της Σύρου - Τους έσωσε νεαρή ναυαγοσώστρια
Λόγω των ισχυρών ανέμων στο νησί, η βάρκα τους απομακρύνθηκε από την παραλία της Βάρης με αποτέλεσμα να επέμβει η ναυαγοσώστρια και να τους μεταφέρει επιτυχώς στην ακτή
Παραλία
Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται στις 7 Σεπτεμβρίου – Ένταση στη συνεδρίαση μετά την απαγγελία της κατηγορίας σε 36 άτομα
Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων
Δίκη για τα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo