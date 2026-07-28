Καιρός αύριο: Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία, άνεμοι 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Καυτός θα παραμείνει ο καιρός αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου με την θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

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Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.