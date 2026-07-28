Ελλάδα

Παραβιάσεις εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από τρία τουρκικά UAV στο Αιγαίο

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές δυνάμεις
Τουρκία
REUTERS/Aziz Karimov/File Photo
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Η Τουρκία επανήλθε σήμερα (28.07.2026) στο Αιγαίο με νέο σκηνικό προκλητικότητας, αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)

Τα drone της Τουρκίας πραγματοποίησαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο αλλά και του FIR Αθηνών.

Τα τρία τουρκικά UAV προχώρησαν σε τέσσερις παραβάσεις και σε δύο παραβιάσεις, στο βόρειο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΓΕΕΘΑ.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές δυνάμεις.

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