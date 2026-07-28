Θρίλερ στο Γαλάτσι: Δολοφονία ο θάνατος του 80χρονου – Τον έπνιξαν με μαξιλάρι μέσα στο σπίτι του

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το περασμένο Σάββατο (28.07.2026), αφού η ιατροδικαστική «έδειξε» ότι ο ηλικιωμένος δολοφονήθηκε.

Ο άτυχος 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην οδό Ανδρούτσου, στο Γαλάτσι, το απόγευμα. Το άψυχο σώμα του βρήκε ο γιος του ο οποίος τον αναζητούσε επί ώρες και ανησύχησε επειδή ο ηλικιωμένος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις. Τελικά, έσπευσε στο σπίτι και βρήκε τον πατέρα του αναίσθητο στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει τις αρχές.

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Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 80χρονος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα, στραγγάλισαν τον άνδρα και στη συνέχεια τον έπνιξαν με μαξιλάρι.

Στο μαξιλάρι μάλιστα, βρέθηκαν κηλίδες αίματος, το οποίο έχει μεταφερθεί για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατός του οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο, καθώς ο δράστης βρήκε αυτό που έψαχνε το πήρε και εξαφανίστηκε.

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Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον στον ακριβή χρόνο θανάτου του 80χρονου που προσδιόρισε ο ιατροδικαστής.

Πλέον οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις γύρω από το σπίτι του 80χρονου στο Γαλάτσι.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες και να αποσαφηνιστεί το κίνητρο της άγριας δολοφονίας.