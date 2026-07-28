Σύρος: Ένας Γάλλος τουρίστας και τα ανήλικα παιδιά του παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα – Τους έσωσε νεαρή ναυαγοσώστρια

Αίσιο τέλος χάρη σε μια νεαρή ναυαγοσώστρια είχε η περιπέτεια ενός Γάλλου τουρίστα και των τεσσάρων παιδιών του στη Σύρο, που παρασύρθηκαν στη θάλασσα με φουσκωτή βάρκα, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στο νησί.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (28.07.2026) στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν ο Γάλλος τουρίστας και οι τέσσερις ανήλικες κόρες του που βρίσκονταν πάνω σε φουσκωτή βάρκα άρχισαν να απομακρύνονται από την ακτή και να παρασύρονται πιο βαθιά στη θάλασσα. Για καλή τους τύχη επενέβη με πλήρη ψυχραιμία η νεαρή ναυαγοσώστρια, η οποία κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή.

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Σύμφωνα με το Cyclades24.gr, η ναυαγοσώστρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ), πραγματοποίησε επιτυχώς την διάσωση του Γάλλου τουρίστα και των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών του.

Η βάρκα τους άρχισε να παρασύρεται από τον αέρα και η μητέρα που βρίσκονταν στην ακτή άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Τα κορίτσια, όλα κάτω των 10 ετών, φορούσαν προστατευτικά σωσίβια, ο πατέρας τους ωστόσο δεν φορούσε.

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Η ναυαγοσώστρια μπήκε άμεσα στο νερό με τη Ναυαγοσωστική Σανίδα και το rescue can. Προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε δύο παιδιά στη σανίδα και ρυμούλκησε με το rescue can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πλησιέστερη ξηρά.

Μόλις έφτασαν στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιασαν συγκινημένα, ευχαριστώντας τη για τη διάσωσή τους.