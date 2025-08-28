Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Γυναίκα προσπάθησε να πηδήξει απο μπαλκόνι στο κενό – Την συγκράτησαν τα ανήλικα παιδιά της

Τα παιδιά της, ηλικίας 6 και 14 ετών, την τραβούσαν από τα ρούχα για να μην πηδήξει
Περιπολικό αστυνομίας / Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Τα ουρλιαχτά των ανήλικων παιδιών ανησύχησαν τους ενοίκους ενός ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς εκείνα προσπαθούσαν να μεταπείσουν τη μητέρα τους να μην πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου όπου έμεναν εκείνες τις μέρες.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες τα δύο παιδία στο Ηράκλειο, ηλικίας 6 και 14 ετών έκαναν ότι μπορούσαν για να την σώσουν, φωνάζοντας και τραβώντας την μαμά τους από τα ρούχα για να μην πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου στο κενό.

Στους άλλους ορόφους μάλιστα, έμεναν δόκιμοι αστυνομικοί που ενημέρωσαν το κέντρο Άμεσης Δράσης και με την βοήθεια των συναδέλφων τους κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία.

Η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ και οι αστυνομικοί την μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική όπου και νοσηλεύεται.

