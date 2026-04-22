Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη – «Ψάχνουμε σε όλα τα μέρη που πήγαινε», λέει ο αδερφός της

«Συνεχίζουμε τις έρευνες σε όλα τα μέρη που πήγαινε» λέει ο αδερφός της Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Κυριακή (19.04.2026) στο Ηράκλειο της Κρήτης και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν.

Μια εξαφάνιση, μια αυτοκτονία και αρκετά αναπάντητα ερωτήματα συνθέτουν το παζλ γύρω από την υπόθεση, που εξελίσσεται σε θρίλερ με τη 43χρονη μητέρα τριών παιδιών στις Δαφνές Ηρακλείου. Από το σημείωμα που άφησε στη 16χρονη κόρη της και τα δύο αυτοματοποιημένα μηνύματα, μέχρι τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά της που ελπίζει να πάνε όλα καλά.

Από νωρίς το πρωί συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τρίτο εικοσιτετράωρο, «χτενίζοντας» όλες τις περιοχές όπου μπορεί να είχε πάει. Ο αδερφός της Ελευθερίας, μιλώντας στο newsit.gr, αναφέρει ότι όσο περνούν οι ώρες τόσο η αγωνία τους αυξάνεται. «Από το πρωί πηγαίνουμε να ψάξουμε σε όλα τα σημεία που πήγαινε και μπορεί να εντοπίσουμε το αυτοκίνητό της. Προσπαθούμε να δώσουμε κουράγιο και βρισκόμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με την αστυνομία», λέει ο αδερφός της. Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη συμμετέχει επιπλέον μία ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Μετά τη χθεσινή εξέλιξη με τον πρώην σύντροφό της, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή. Ο 39χρονος, που είχε κληθεί να καταθέσει ως ύποπτος από τις αρχές λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και είχε αφεθεί ελεύθερος, βρέθηκε χθες Τρίτη (21.04.2026) νεκρός κοντά στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με τις αρχές, έφερε τραύματα από καραμπίνα, την οποία φέρεται να έστρεψε ο ίδιος στον εαυτό του. Ο αδερφός της Ελευθερίας περιέγραψε ποια ήταν η σχέση της με τον άντρα αυτό: «Εγώ τον πρώην σύντροφο της αδελφής μου δεν τον γνώριζα πολύ καλά. Είχαμε βρεθεί σε παρέα 4-5 φορές. Μου είχε πει η αδερφή μου ότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους, αλλά δεν μου είχε πει τον λόγο που χώρισαν», αναφέρει στο newsit.gr.

Και ενώ οι έρευνες πυροσβεστών, αστυνομίας και εθελοντών συνεχίζονται για τον εντοπισμό της 43χρονης, πληροφορίες για τον 39χρονο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με αρκετούς να κάνουν λόγο για έναν έντονο χαρακτήρα. Ο 39χρονος είχε επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά με επιχείρηση τεντών στο Ηράκλειο, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε και άλλαξε αρκετές φορές τοποθεσία. «Τον ακούγαμε να φωνάζει, γενικά μιλούσε αρκετά έντονα στην καθημερινότητά του. Δεν είχαμε δει την Ελευθερία να έρχεται εδώ μαζί του. Σκεφτόμαστε τι μπορεί να έχει γίνει. Υπήρχαν φήμες ότι τη ζήλευε», λέει γείτονας της επιχείρησής του.

Οι έρευνες κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: από τη μία, η εξαφάνιση της 43χρονης, με τις αρχές να σχηματίζουν ένα «τρίγωνο» μεταξύ του σπιτιού της, του τελευταίου στίγματος του κινητού της και του σημείου όπου βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος, προσπαθώντας μέσω καμερών, μαρτυριών και άρσης τηλεφωνικού απορρήτου να εντοπίσουν την ίδια και το όχημά της, σε μια δύσβατη περιοχή με πυκνή βλάστηση, και από την άλλη, η αυτοκτονία του 39χρονου, που είχε κληθεί να δώσει εκ νέου κατάθεση, με τους αναλυτές να θεωρούν πως η αρχική του εκδοχή παρουσίαζε κενά που οι αρχές επιδίωκαν να διευκρινίσουν.