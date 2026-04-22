Ηράκλειο: Η εξαφάνιση της 43χρονης, η αυτοκτονία του πρώην φίλου της και το τρίγωνο των ερευνών

Η απόφαση του 39χρονου να βάλει τέλος στη ζωή του λίγες ώρες πριν μεταβεί στην αστυνομία για να δώσει εκ νέου κατάθεση για την περίεργη εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, δίνει νέα δεδομένα στην έρευνα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την περίεργη υπόθεση στο Ηράκλειο, η οποία πλέον έχει λάβει διαστάσεις θρίλερ, κινούνται προς δύο κατευθύνσεις καθώς εκτιμούν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας και η αυτοκτονία του 39χρονου, να συνδέονται μεταξύ τους.

Ο ένας άξονας των ερευνών αφορά την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Οι αναλυτές έχουν σχηματίσει ένα τρίγωνο ερευνών οι κορυφές του οποίου είναι: το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος, το σημείο όπου εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα το κινητό της και το σπίτι στο οποίο διέμενε η άτυχη γυναίκα και έφυγε ξαφνικά το απόγευμα της Κυριακής.

Προσπαθούν μέσα από κάμερες, μαρτυρίες αλλά και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου να δουν τα στίγματα των δυο κινητών προκειμένου να εντοπίσουν την 43χρονη και το αυτοκίνητο της. Κάτι το οποίο όμως λένε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς η ακτίνα την οποία «χτενίζουν» ειναι μια δύσβατη περιοχή, με πυκνή βλάστηση και γκρεμούς.

Ο δεύτερος άξονας των ερευνών έχει να κάνει με την αυτοκτονία του 39χρονου άνδρα πατέρα ενός παιδιού. Το γεγονός ότι έβαλε τέλος στη ζωή του και μάλιστα λίγες ώρες πριν δώσει εκ νέου κατάθεση στην αστυνομία -τον κάλεσαν χθες να μεταβεί στην Αστυνομία για να εξεταστεί ξανά για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του- μόνο τυχαίο δεν είναι λένε χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Ασφάλειας. Και αυτό γιατι, την πρώτη φορά που πήγε, η εκδοχή των πραγμάτων που έδωσε, εμφάνιζε πολλά κενα και άφησε ερωτήματα που οι αρχές θέλησαν να απαντησουν.

Για παράδειγμα, οι γρατζουνιές που βρέθηκαν στο σώμα του προκύπτουν από την πτώση με μηχανάκι, όπως χαρακτηριστικά είπε η πάλεψε με την 43χρονη και στη συνέχεια φρόντισε να την «εξαφανίσει»;

Ίσως, λένε, βρέθηκε σε αδιέξοδο, σε απελπιστική κατάσταση, φοβήθηκε και επέλεξε αυτό τον τρόπο προκειμένου να κλείσει οριστικά και με τραγικο τροπο το κεφάλαιο της ζωής του που είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Παράλληλα παίρνουν καταθέσεις από ανθρώπους του στενού φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος τόσο του 39χρονου όσο και της 43χρονης γυναίκας προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για τη σχέση που είχε τους τελευταίους μήνες το πρώην ζευγάρι και να απαντήσουν στο εαν η εξαφάνιση της,σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον πρώην σύντροφο της.

Αυτό που ξέρουν σίγουρα ειναι οτι ο 39χρονος, παρολο που ειχε χωρίσει με την σύντροφο του εδω και δυο μηνες και είχε συνάψει σχέση με άλλη γυναίκα, δεν ηθελε να απομακρυνθεί από εκείνη. Ηταν πιεστικός, επικοινωνούσε μαζί της και ζητούσε επανασύνδεση.

Οι τελευταίες κινήσεις και το κλειδωμένο κινητό

Οι Αρχές, έχουν «χαρτογραφήσει»τις κινήσεις του 39χρονου, απο το απόγευμα της Κυριακης μεχρι χθες. Από την έρευνα, προέκυψε ότι ο άντρας πήρε ένα ταξί από την περιοχή των Αθανάτων.

Μάλιστα, εντόπισαν και τον οδηγό που το πιστοποίησε και για το λόγο αυτό έχουν επικεντρώσει τις ερευνες τους σε αυτή την περιοχή. Αυτό που ψάχνουν είναι να εντοπίσουν το όχημα της μητέρας, όμως όπως χαρακτηριστικά λένε είναι κάτι πολύ δύσκολο καθώς πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή με πάρα πολλούς γκρεμούς και πυκνή βλάστηση. Απο την άλλη, απαντήσεις εκτιμούν ότι θα δώσει και η εξέταση του κινητου τηλεφώνου του αυτόχειρα.

Οταν ανοίξει, λένε, πως θα έχουν μια αρκετά καλή εικόνα για τις κινήσεις του και όλα όσα συνέβαιναν με την εξαφανισθείσα. Κάτι όμως το οποίο είναι πολύ δύσκολο καθώς το κινητό πρέπει να οδηγηθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Αστυνομίας καθώς είναι κλειδωμένο και είναι πλεόν δουλειά των ειδικών επιστημόνων να το ξεκλειδώσουν για να μάθουν τα μυστικά του.