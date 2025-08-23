Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: Μεταφέρονται στην Αθήνα οι 2 εγκαυματίες από τη φωτιά στο γήπεδο – Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση

Με αεροδιακομιδή θα φτάσουν στο Θριάσιο ώστε να τους δοθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια
Θριάσιο νοσοκομείο
EUROKINISSI

Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας των 2 ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο.

Η 36χρονη εγκαυματίας και ο 40χρονος τραυματίας, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου, με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αττικής ώστε να τους δοθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη καθώς εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια που είχαν αρπάξει φωτιά για αρκετή ώρα.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ, την ώρα που η 36χρονη και ο 40χρονος βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις έγινε ανάφλεξη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Επί τόπου έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άτομα.

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών στη Νάξο που ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ
Ο ένας από τους δράστες τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει και τραυματίστηκε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Τσάντα
2
Μειώθηκαν κατά 500.000 οι κάτοικοι της Ελλάδας – Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού και των γεννήσεων
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2024, ενώ η χώρα γερνάει ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληθυσμός 40
Newsit logo
Newsit logo