Ηράκλειο: Μεταφέρονται στην Αθήνα οι 2 εγκαυματίες από τη φωτιά στο γήπεδο – Παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση

Επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας των 2 ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο.

Η 36χρονη εγκαυματίας και ο 40χρονος τραυματίας, αναμένεται μέσα στην ημέρα να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου, με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αττικής ώστε να τους δοθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη καθώς εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια που είχαν αρπάξει φωτιά για αρκετή ώρα.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ, την ώρα που η 36χρονη και ο 40χρονος βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις έγινε ανάφλεξη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Επί τόπου έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άτομα.

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια.