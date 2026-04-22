Λάουρα Κοβέσι: Στην Ελλάδα σήμερα για την συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη – Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Δεύτερο τετ-α-τετ μέσα σε λίγους μήνες, αναμένεται να έχουν σήμερα (22.04.2026) η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Η συνάντηση τους έχει προγραμματιστεί για τις 09.30 στον τρίτο όροφο του υπουργείου, σε ένα ραντεβού, που σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειστεί αρκετό καιρό πριν. Παρά το γεγονός ότι δε φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων, είναι βέβαιο ότι οι υποθέσεις που χειρίζεται το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το τελευταίο διάστημα, όπως είναι οι έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να μονοπωλήσουν τη συζήτηση.

Η συνάντηση Λάουρας Κοβέσι – Γιώργου Φλωρίδη μάλιστα γίνεται σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την ψηφοφορία της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας 13 «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κακοδιαχείριση και διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, μέσω λανθασμένων και ψευδών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «καυτά» θέματα

Δύο είναι οι «καυτές» θεματικές και για τις δύο πλευρές των συνομιλητών. Οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους εισαγγελικούς χειρισμούς για την υπόθεση να έχουν τεθεί στο «μικροσκόπιο» της πολιτικής αντιπαράθεσης και η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων.

Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και αρκετοί βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης θέτουν εδώ και καιρό θέμα για «επιλεκτικές διαρροές των δικογραφιών στον Τύπο», αλλά και για τμηματική κατάρτιση δικογραφιών, καταλογίζοντας τη δημιουργία περιβάλλοντος πολιτικής ομηρίας για τους 15 πρώην υπουργούς και βουλευτές που περιλαμβάνονται στις τρεις νέες δικογραφίες.

Ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχουν προσωποποιήσει τις επιθέσεις τους για την υπόθεση, στην Ελληνίδα εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, με τον κ. Γεωργιάδη να κάνει λόγο για εσκεμμένες ενέργειες από πλευράς της Ελληνίδας Εισαγγελέα, με σκοπό την επίτευξη «ανανέωσης της θητείας της» στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψής της στη χώρα μας, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε εξάρει το έργο των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, ενώ πρόσφατα εισηγήθηκε στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη.

Στο επίκεντρο η θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Το δεύτερο θέμα που αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση Κοβέσι- Φλωρίδη είναι η ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, που λήγει με την εκπνοή του τρέχοντος δικαστικού χρόνου, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2026.

Ήδη η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει απευθύνει ερώτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των συγκεκριμένων τριών θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με τη σειρά του ο Γιώργος Φλωρίδης, έστειλε τα ερωτήματα στον Άρειο Πάγο και τις αποφάσεις για την ανανέωση ή μη της θητείας των τριών Ευρωεισαγγελέων, αλλά και την πλήρωση τριών νέων θέσεων στο ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται να λάβει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Το ΑΔΣ αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στο Μάιο, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμη ακριβής ημερομηνία.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν ανώτατες δικαστικές πηγές, το θέμα της παράτασης ή όχι της θητείας της κ. Παπανδρέου και των άλλων δύο Εισαγγελέων εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση των μελών του ΑΔΣ και κανενός άλλου, ούτε του υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτε της κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη αναφορά εκλαμβάνεται και ως απάντηση στην απόφαση του Κολλεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων στο Λουξεμβούργο, που τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε την ανανέωση της θητείας των τριών Εισαγγελέων κατά πέντε χρόνια, με το σκεπτικό ότι έχουν πολλές ανοιχτές έρευνες, τις οποίες και θα πρέπει να ολοκληρώσουν.

Η συμμετοχή στο Φόρουμ των Δελφών

Την Πέμπτη 23 Απριλίου η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, που ολοκληρώνει τη θητεία της στις Βρυξέλλες, τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα δώσει το «παρών» στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου) και θα συνομιλήσει με το δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα για «Θεσμούς υπό πίεση».

Ήδη ο τίτλος του πάνελ δημιουργεί προσδοκίες για ζωηρή συζήτηση και έντονες αναφορές στα φλέγοντα ζητήματα που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με κυρίαρχο φυσικά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αν και δεν αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα του Φόρουμ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λάουρα Κοβέσι δηλώνει ανοικτή στο να απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένως τεθούν από δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις εργασίες του οικονομικού φόρουμ.