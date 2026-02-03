Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεαροί «μπούκαραν» σε σπίτι, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και τραυμάτισαν τρεις άνδρες – Μια σύλληψη

Οι δράστες αφού χτύπησαν τρεις άνδρες, τον έναν από αυτούς σοβαρά, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο αλλά και σε αυτοκίνητο ενώ στην συνέχεια αφαίρεσαν και δυο βέργες ελαιοραβδιστικών
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε χωριό στο Ηράκλειο, όπου δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν σε σπίτι και προκάλεσαν ζημιές ενώ τραυμάτισαν και έναν άνδρα με καταγωγή από τη Ρουμανία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026), στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας 21χρονος μαζί με έναν ακόμη νεαρό «μπούκαρε» στο σπίτι που διέμεναν τρεις Ρουμάνοι ηλικίας 36, 18 και 17 ετών.

Οι δράστες αφού χτύπησαν τρεις άνδρες, τον έναν από αυτούς σοβαρά, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο αλλά και σε αυτοκίνητο ενώ στην συνέχεια αφαίρεσαν και δυο βέργες ελαιοραβδιστικών.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον 21χρονο ενώ ερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό εξετάζονται.

Οι τρεις άνδρες από την Ρουμανία, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, από όπου αποχώρησαν λίγες ώρες μετά, με την υγεία τους να είναι σε καλή κατάσταση.

