Ηράκλειο: Οργισμένοι συγγενείς αποδοκίμασαν τον Γάλλο που σκότωσε με το αυτοκίνητο την 36χρονη Ράνια

Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας, τονίζουν ότι δεν την είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του
Με έντονες αποδοκιμασίες αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ο Γάλλος, που πριν από ένα χρόνο σκότωσε την 36χρονη Ράνια,  στην Ανώπολη Ηρακλείου.

Η δίκη στο Ηράκλειο διακόπηκε για τις 27 Απριλίου, λόγω απουσίας του δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας. Από τη Γαλλία, ταξίδεψαν οι γονείς του καθ’ ομολογία δράστη, προκειμένου να είναι στο πλευρό του.

Η άτυχη γυναίκα σκοτώθηκε την ώρα που επέστρεφε από το νοσοκομείο, όπου είχε κάνει αιμοκάθαρση. Μόλις είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της, στην Ανώπολη Χερσονήσου. Όπως έχει καταγραφεί σε σοκαριστικό βίντεο, ο άνδρας την χτύπησε με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω στο όχημα του και φώναζε, ενώ η άτυχη γυναίκα, που τελικά έχασε τη ζωή της, ήταν πεσμένη στο έδαφος. 

Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι συγγενείς της κοπέλας, στο CretaLive, τον άνθρωπο αυτόν, η 36χρονη Ράνια δεν είχε ξαναδεί. Η οικογένειά της αφήνει αιχμές για πιθανές παραλείψεις ειδικών, ζητώντας δικαίωση.

 

Όταν αστυνομικοί του επέδειξαν, λίγο μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, φωτογραφίες του θύματος, ο 34χρονος Τζερόμ από τη Γαλλία έδειχνε έκπληκτος. Επέμενε ότι «χτύπησε έναν άνδρα». Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε έναν άνθρωπο με κοντά μαλλιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο «των κακών που τον καταδίωκαν».

