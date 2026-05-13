Ελλάδα

Ομόνοια: Εκτός λειτουργίας ο ηλεκτρικός – Άνδρας έπεσε στις ράγες

Έγινε διακοπή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάσυρση του άνδρα
Σταθμός Ομόνοια
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στην Ομόνοια, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.

Πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να βγάλει άνδρα από τις ράγες και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του. Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να τελειώσει η επιχείρηση ανάσυρσής του.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
274
173
89
78
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο - Απολογείται σήμερα ο σύζυγός της
Συνεχίζει και δεν θυμάται τίποτα από τη στιγμή της παράσυρσης - Ο σύζυγός της αναμένεται να υποστηρίξει πως άνοιξε την πόρτα και ξαφνικά έπεσε έξω
Το ζευγάρι από το Ηράκλειο
Φοιτητές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια με φόντο τα αιματηρά επεισόδια σε ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Στους 10 οι τραυματίες από τις χθεσινές επιθέσεις - Με κατάγματα και κακώσεις νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής του ΑΠΘ - Αφέθηκαν ελεύθεροι όσοι προσήχθησαν για τα επεισόδια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo