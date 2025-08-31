Ηράκλειο: Σορός άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη κάτω από τρακτέρ – 15 μέρες δεν τον έψαξε κανείς

Για πάνω από 15 ημέρες δεν τον είχε αναζητήσει κανείς. Ο λόγος για έναν άνδρα στην Κρήτη, που βρέθηκε νεκρός κάτω από τρακτέρ.

Το μακάβριο θέαμα με τη σορό του άνδρα κάτω από τρακτέρ αντίκρισαν πολίτες αργά το απόγευμα της Κυριακής 31.08.2025, στην περιοχή της Ροδιάς του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, η σορός βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε χωράφι και κάτω από ένα τρακτέρ.

Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων που όπως αναφέρεται, η τελευταία κλήση στο κινητό του τηλέφωνο φέρεται να έγινε στις 15 Αυγούστου.

Έκτοτε, κανένας δεν αντιλήφθηκε την πολυήμερη απουσία του από το σπίτι, καθώς έμενε μόνος του.

Ο 61χρονος φέρεται να διατηρούσε αγροτική περιουσία στην περιοχή της Ροδιάς, όπου και βρέθηκε για εργασίες στα μέσα Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού, είναι δύσκολες οι εκτιμήσεις για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος.