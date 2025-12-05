Ηράκλειο: Στη φυλακή οι γονείς για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους – «Τα θέλω πίσω» φώναζε η μητέρα στο άκουσμα της απόφασης

«Άστραψε και βρόντηξε» η έδρα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στο Ηράκλειο για το ζευγάρι με τα 8 ανήλικα παιδιά. Το δικαστήριο, μετά από μακρά διαδικασία, έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους γονείς για κακοποίηση των παιδιών τους.

Το δικαστήριο στο Ηράκλειο επέβαλε στον 44χρονο πατέρα συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ η 32χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε 7 έτη και τρεις μήνες. Και οι δύο γονείς θα οδηγηθούν στη φυλακή αφού κρίθηκαν ένοχοι για κακοποίηση των οκτώ ανήλικων παιδιών τους.

Σε βάρος των γονέων είχε σχηματιστεί δικογραφία για κακοποίηση μετά από ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και διαβιβάστηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το ζευγάρι, ο 44χρονος και η 32χρονη μεγαλώνουν οχτώ παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, πέντε εκ των οποίων έχουν αποκτηθεί από τον κοινό τους βίο και τρία από τον προηγούμενο γάμο της μητέρας.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς για μία ακόμα φορά στον Οργανισμό είχε φθάσει καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά, η 5η τα τελευταία χρόνια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις προηγούμενες περιπτώσεις έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και για έκθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Τα παιδιά προς το παρόν βρίσκονται υπό τη φροντίδα της γιαγιάς και της θείας, μέχρι η αρμόδια εισαγγελική Αρχή να αποφανθεί για την περαιτέρω τύχη τους. Οι γονείς, πάντως, αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν τα κακοποιούν.

Από μέρους τους, μάλιστα, η καταγγελία γειτόνισσας για το τελευταίο περιστατικό σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού της οικογένειας αποδίδεται σε σκοπιμότητα.

Η πρόσφατη καταγγελία αφορούσε περιστατικό που συνέβη το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου, όπου μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι η μητέρα χτύπησε άσχημα με μαγκούρα την 15χρονη κόρη της με αποτέλεσμα να… σηκωθεί όλη η γειτονιά στο πόδι.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, ο 44χρονος δικάστηκε για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η μητέρα, η οποία φώναζε «θέλω τα παιδιά μου» στο άκουσμα της απόφασης, πάλι για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Τι έλεγε το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αναφορές και στο παρελθόν είχε αποστείλει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εισαγγελία ανηλίκων στο Ηράκλειο, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των 8 ανήλικων παιδιών.

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, στις 3 Μαρτίου 2022, έγινε αναφορά στην Εισαγγελία, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου. Αναλυτικά:

στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»

στις 12 Μαΐου 2022

στις 4 Ιουνίου 2024

στις 12 Μαΐου 2025

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

στις 19 Ιανουαρίου 2025

στις 9 Νοεμβρίου 2025

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

