Θεσσαλονίκη: 49χρονη γυναίκα κρατούσε δεμένες στο μπαλκόνι της 3 γάτες – Συνελήφθη και «έφαγε» πρόστιμο 17.600 ευρώ

Η γυναίκα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Frank Augstein
Αντιμέτωποι με ένα απάνθρωπο θέαμα ήρθαν κάποιοι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη όταν είδαν ότι μία 49χρονη γυναίκα κρατούσε τις γάτες της δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 49χρονη στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη εξαιτίας του περιστατικού κακομεταχείρισης των γατών και της επιβλήθηκαν «γερά» πρόστιμα.

Σύμφωνα με τις Aρχές, η γυναίκα είχε δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του σπιτιού της τρεις γάτες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Σε βάρος της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, ενώ θα οδηγηθεί και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

