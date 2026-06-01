Αλβανία: «Ουσιαστικά ήθελαν να σκοτώσουν τον πατέρα μου» περιγράφει στο newsit.gr η κόρη του Έλληνα τραυματία

Ο Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων στο Σβερνέτς στην Αλβανίας ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και πολίτες που διαμαρτύρονταν για το πολυτελές τουριστικό θέρετρο στη λιμνοθάλασσα του Αυλώνα, όπου βρίσκονται δύο ιστορικά χωριά της ελληνικής μειονότητας και παραλιακές εκτάσεις προστατευόμενης περιοχής.

Η κόρη του Έλληνα ομογενή που ξυλοκοπήθηκε στα επεισόδια, μίλησε στο newsit.gr για τα όσα συνέβησαν, καθώς και εκείνη, ήταν στην Αλβανία μαζί με τον πατέρα της, για να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μπαμπάς μου είναι καλά τώρα, ευτυχώς, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες με καταγωγή από την Αλβανία και βρεθήκαμε εκεί γιατί έχουμε δικά μας κτήματα, ιδιοκτησία της οικογένειάς μας εδώ και γενιές. Είναι κληρονομιά από τους προγόνους μας και βρεθήκαμε εκεί στο πλαίσιο μιας ειρηνικής διαδήλωσης» περιέγραψε στο newsit.gr.

«Είχαμε έρθει από την Αθήνα και όλα είχαν ξεκινήσει ειρηνικά. Ο χώρος όμως ήταν γεμάτος από ιδιωτική ασφάλεια. Ο πατέρας μου είχε περάσει το πλέγμα, τον φράχτη και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση. Τον χτύπησαν στην καρωτίδα. Ουσιαστικά ήθελαν να τον σκοτώσουν, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι ένα χτύπημα σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούσε να μιλήσει και έφτυνε αίμα, ακόμη και μέχρι χθες».

Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel “kidnapped” a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania’s left-wing Bashke party. https://t.co/akrM39ghpK pic.twitter.com/kwJZ3hrthw — kos_data (@kos_data) May 30, 2026

Η ίδια λέει στο newsit.gr ότι η Αστυνομία της Αλβανίας τους βοήθησαν μετά την επίθεση, όπως επίσης οι άνθρωποι από την ελληνική πρεσβεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλβανική αστυνομία μάς βοήθησε πάρα πολύ. Δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους που του επιτέθηκαν, αλλά στην κανονική αστυνομία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Εγώ προσωπικά οδήγησα τον πατέρα μου μέχρι το σπίτι, γιατί δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει μόνος του. Στη συνέχεια ήρθε η αστυνομία για να τον μεταφέρει ώστε να δώσει κατάθεση και να υποβάλει μήνυση για την επίθεση που δέχθηκε. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τι κατέθεσε, γνωρίζω μόνο ότι περιέγραψε όσα συνέβησαν εις βάρος του.

Την ώρα του περιστατικού βρισκόμουν κι εγώ στη διαδήλωση, αλλά είχα απομακρυνθεί για λίγα λεπτά. Όταν επέστρεψα, όλοι μου μιλούσαν για τον πατέρα μου και για όσα είχαν συμβεί. Θέλω επίσης να πω ότι η ελληνική πρεσβεία, τόσο στα Τίρανα όσο και στο Αργυρόκαστρο, μας βοήθησε πάρα πολύ και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση. Είχαμε επίσης σημαντική βοήθεια από την αλβανική αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι ότι ο πατέρας μου είναι καλύτερα, αν και παραμένει πολύ κουρασμένος μετά από όσα πέρασε».