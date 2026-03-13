Ελλάδα

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές – Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη που νοσεί και με εγκεφαλίτιδα

Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και δίνει μάχη για τη ζωή της - Σε καλύτερη κατάσταση η υγεία της 22χρονης αδελφής της
Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων, νοσηλεύεται μία 26χρονη κοπέλα από το Ηράκλειο, η οποία νόσησε από μηνιγγίτιδα με αποτέλεσμα να παρουσιάσει και εγκεφαλίτιδα. Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται και η 22χρονη αδελφή της, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται βελτιωμένη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 22χρονη ήταν η πρώτη που εμφάνισε συμπτώματα καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό. Αφού εξετάστηκε από γιατρό στο Ηράκλειο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού εξετάστηκε επέστρεψε σπίτι της. Αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή η κατάσταση της υγείας της ήταν καλή, στη συνέχεια επιδεινώθηκε και έχασε επαφή με το περιβάλλον.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σπίτι της, την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικόλα με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της υγείας της. Χθες μάλιστα επιχείρησαν την αποσωλήνωσή της.

Στο ίδιο νοσοκομείο εξετάστηκε και η 26χρονη αδελφή της χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί αποφάσισαν να την κρατήσουν προληπτικά καθώς είχε ανεβάσει δέκατα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα ο μηνιγγιτιδόκοκκος να της προκαλέσει εγκεφαλίτιδα.

Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων και οι γιατροί δίνουν μάχη για την ζωή της.

