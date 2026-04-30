Ηλεία: Η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι – «Καλό παράδεισο άγγελέ μου»

Συγκλονίζει η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με το πατίνι στα Μακρίσια της Ηλείας, χθες Τετάρτη (29.4.26).

Η άτυχη μητέρα, που δεν μπορεί να πιστέψει το άσχημο παιχνίδι που της επιφύλαξε η μοίρα, προσπαθεί με δάκρυα στα μάτια να βρει το κουράγιο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο. Τον ανήλικο που οδηγώντας το αγαπημένο του πατίνι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Mονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…», γράφει στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες, η μητέρα του 13χρονου.

Η χαροκαμένη μητέρα έβαλε φωτογραφία με τον αδικοχαμένο γιο της ως φωτογραφία εξωφύλλου στο προφίλ της στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγαπημένη συνήθεια του 13χρονου, να πηγαίνει βόλτα με το πατίνι του στο χωριό της Ηλείας, μετατράπηκε σε τραγωδία, με το παιδί να αφήνει την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το χαμόγελο του μικρού Κωνσταντίνου έσβησε για πάντα, ένας ελιγμός για να μην πέσει σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο του χωρίου απέβη μοιραίος.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο θείος του 13χρονου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό αλλά και τον πόνο που έχει σκορπίσει ο άδικος και ο πρόωρος χαμός του ανήλικου στην τοπική κοινωνία.

«Έφτασα στο σημείο μετά από τρία λεπτά και είδα τον ανιψιό μου στον δρόμο γεμάτο αίματα» λέει ο θείος του 13χρονου μιλώντας στο newsit.gr.

«Επειδή έφτασα εγώ από τους πρώτους… επειδή είναι και της δουλειάς μου, έχω φορτηγό και μπορώ να έχω μια εικόνα περισσότερη από κάποιον ερασιτέχνη, επαγγελματίας είμαι… έκρινα ότι μπορεί να τρόμαξε ο μικρός, τα έχασε που είδε μπροστά του το αυτοκίνητο. Έγινε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, επειδή είχε περάσει πρώτα κι άλλο πατίνι μπροστά από τη στροφή τη δικιά μας, ελάττωσε, γιατί χωριό είναι, θα τρέχουνε με τα πατίνια. Και ήταν σχεδόν σταματημένο το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν ήρθε να τον χτυπήσει σε κάποιο δρόμο. Δεν μπορώ να επιρρίψω ευθύνες στον άνθρωπο» σημείωσε ο θείος τους.

Σοκαρισμένος και ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημα του και προσπάθησε να κάνει ότι μπορούσε για να σώσει το παιδί: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από τον 13χρονο, έκανε ότι μπορούσε και ο άνθρωπος έχει οικογένεια», λέει στο newsit.gr.