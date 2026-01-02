Ελλάδα

Ηράκλειο: Συνελήφθη 32χρονος μετά από επίθεση στον 74χρονο πατέρα του

Την αστυνομία ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουσαν έντονη φασαρία
Silhouette of retired man looking through window with transparent curtain standing at home rear view. Loneliness and old human care concept

Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο έκανε ένας 74χρονος, από τα χέρια του ίδιου του γιού του, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Ο 32χρονος γιος επιτέθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στον πατέρα του και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 31.12.2025, καθώς άκουσαν έντονη φασαρία από το σπίτι και αντιλήφθηκαν ότι ο 32χρονος γιος επιτέθηκε στον πατέρα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του γιου του, η υπόθεση κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις αρχές.

