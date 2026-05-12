Φθιώτιδα: Οι 8 ληστείες, οι εκρήξεις των ΑΤΜ και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της άγριας συμμορίας που χτυπούσε τράπεζες

Οι οκτώ ληστείες, οι τρεις ανατινάξεις ΑΤΜ’s, οι δυο «Πατρινοί μπαχαλάκηδες» και ο ρόλος των γυναικών ως μεταφορείς συνθέτουν την ακτινογραφία της «συμμορίας των οκτώ», που χτύπησε χθες (11.05.2026) το πρωί την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα και άρπαξε 200.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, τους τελευταίους δυο μήνες, παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις δυο νεαρών που φέρεται να είχαν συμμετοχή στη συγκεκριμένη συμμορία που χτύπησε χθες στην Κάτω Τιθορέα. Η αρχή του τέλους για την άγρια «ομάδα των οκτώ», ήταν η ληστεία, τον Απρίλιο του 2025 στην Κατοχή Μεσολογγίου.

Τότε, που μετά από έρευνα μηνών, οι αναλυτές ταυτοποίησαν δυο απο τους δράστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε επεισόδια στην Πάτρα. Μετά απο έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι είναι δύο από τα βασικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης, που πραγματοποιεί ληστρικές επιδρομές σε τραπεζικά υποκαταστήματα και ΕΛΤΑ στην επαρχία με μεγάλες «μπάζες» και κινηματογραφικό modus operandi.

Έτσι, μετά τη χθεσινή ληστεία στην Τιθορέα, κατάφεραν να εντοπίσουν τη γυναίκα που πήγε να «μαζέψει» το κουαρτέτο των νεαρών ληστών, σε συγκεκριμένο σημείο στη Βοιωτία. Από εκείνη τη στιγμή, ξεκίνησε μια περιπετειώδης καταδίωξη που ολοκληρώθηκε στο Αλεποχώρι με το μπλοκάρισμα και τη σύλληψη των τεσσάρων ληστών και της γυναίκας που σε ρόλο οδηγού, πήγε να τους παραλάβει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για να δέσουν τη δικογραφία και να τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί για τις οκτώ ληστείες (τρεις μεγάλες, τις πέντε μικρότερες και τις τρεις ανατινάξεις ΑΤΜ’s ) τους δράστες.