Άγιος Παντελεήμονας: Κρατούμενος απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές από το βράδυ της Δευτέρας (11.04.2026) μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα μετά από έλεγχο, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμονή του στη χώρα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή των αστυνομικών, έτρεξε προς την έξοδο του αστυνομικού τμήματος και τράπηκε σε φυγή.

Όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άφαντος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη σύλληψη του δραπέτη.