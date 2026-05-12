Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: Κρατούμενος απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Απέδρασε το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος
Αστυνομικό τμήμα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές από το βράδυ της Δευτέρας (11.04.2026) μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Πρόκειται για άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα μετά από έλεγχο, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμονή του στη χώρα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή των αστυνομικών, έτρεξε προς την έξοδο του αστυνομικού τμήματος και τράπηκε σε φυγή.

Όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένει άφαντος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη σύλληψη του δραπέτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
82
78
69
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στα δικαστήρια του Ηρακλείου η μητέρα του 3χρονου Άγγελου για την θανατηφόρα κακοποίησή του - Στο εδώλιο και ο σύντροφός της
Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη - Το χρονικό της τραγωδίας, η συστηματική κακοποίηση του παιδιού και τα τεστ που απέδειξαν πως οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες
Μητέρα Άγγελου
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Η εικόνα του σύγχρονου άνδρα έχει αλλάξει ριζικά. Είτε πρόκειται για την ηλικία των 45, είτε των 65+, οι άνδρες σήμερα παραμένουν δραστήριοι:...
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Newsit logo
Newsit logo