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Ηράκλειο: Βίντεο με οδηγό να κάνει ζιγκ – ζαγκ και να περνά στο αντίθετο ρεύμα σε στροφές

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου και καταγγέλθηκε στην Τροχαία Ηρακλείου
Βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση στην Κρήτη
Στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή
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Ένα βίντεο που καταγράφει μία άκρως επικίνδυνη οδήγηση στο Κακό Όρος κινητοποίησε την Τροχαία Ηρακλείου. Πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της οδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 23ης Αυγούστου, στην παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου – Λασιθίου, στο ύψος του Κακού Όρους, σε ένα από τα σημεία του οδικού δικτύου όπου η αυξημένη κίνηση και οι συνεχείς στροφές καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε απρόσεκτη ή αντικανονική οδήγηση.

Το αποκαλυπτικό βίντεο, που καταγράφηκε από σύστημα κάμερας σε διερχόμενο όχημα, αποτυπώνει την πορεία ενός αυτοκινήτου που φέρεται να κινείται επανειλημμένα προς το αντίθετο ρεύμα.

Οδηγός μίλησε στο Cretalive.gr και χαρακτηριστικά σημειώνει ότι αυτό που τον ανησύχησε περισσότερο ήταν ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά εκδηλωνόταν σε έναν δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, ενώ στο αντίθετο ρεύμα περνούσαν συνεχώς οχήματα.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό», αναφέρει, περιγράφοντας τις στιγμές κατά τις οποίες το όχημα φέρεται να περνούσε προς το αντίθετο ρεύμα ενώ πλησίαζαν αυτοκίνητα από την απέναντι κατεύθυνση.

Ο ίδιος εξηγεί ότι αποφάσισε να παραδώσει το καταγεγραμμένο υλικό στην Τροχαία, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν ήθελε να αδιαφορήσει μπροστά σε μία κατάσταση που θεωρούσε δυνητικά επικίνδυνη για άλλους οδηγούς.

Στο βίντεο φαίνεται το μαύρο αυτοκίνητο να παρουσιάζει ασταθή πορεία, να πλησιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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