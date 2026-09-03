Έντονη χαλαζόπτωση στο Αγρίνιο: «Μπουρίνι» έπληξε το κέντρο της πόλης, πλημμύρισαν δρόμοι

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στο Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης (03.09.2026), καθώς σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης.

Ξαφνικά ξέσπασε η χαλαζόπτωση στο Αγρίνιο, με τις αρχές να έχουν ήδη σημάνει συναγερμό εφιστώντας την προσοχή των πολιτών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να εξασθενήσει το φαινόμενο.

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Χαλάζι σε σχήμα μπίλιας έπεσε, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές σε οχήματα.

Πλάνα του Live News έδειξαν τη σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου.

Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, ενώ αυτοκίνητα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του νερού.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέσα στη μέρα και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.