Πρέβεζα: Το τελευταίο τηλεφώνημα της μητέρας, η εισαγγελική παρέμβαση και οι μαρτυρίες για τα τρία παιδιά που βρέθηκαν υποσιτισμένα

Ένα τηλεφώνημα της γυναίκας του που του άλλαξε την ζωή, τρία παιδιά που μεγαλώνουν μόνο με τον πατέρα τους και μια καταγγελία για μη σωστή ανατροφή των παιδιών, συνθέτουν το παζλ πίσω από την υπόθεση με τα τρία ανήλικα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας μετά από εισαγγελική παρέμβαση.

Τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 13, 8 και 7 βρίσκονται εδώ και δύο μέρες στο νοσοκομείο της Πρέβεζας όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση καθώς υπάρχουν αναφορές για παραμέληση και υποσιτισμού αλλά και μη κατάλληλες διαβίωσης των παιδιών. Η περιπέτεια αυτής την πλέον μονογονεϊκής οικογένειας ξεκινάει πριν από 5 μήνες όταν η μητέρα τους πήρε την απόφαση να φύγει και να πάει να μείνει σε άλλη περιοχή μακριά τους.

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“Εγώ δεν έρχομαι ξανά στο σπίτι” ήταν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα τον παιδιών στον σύζυγό της και έφυγε. Τι οδήγησε σε αυτή την απόφαση την γυναικά; Ποιος φροντίζει πλέον τα παιδιά; Γιατί έχει επισκεφθεί το σπίτι η πρόνοια δύο φορές; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντούν στο newsit.gr συγγενείς του πατέρα αλλά και κάτοικοι του χωριού Ζερβος Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με στενό οικογενειακό πρόσωπο από την πλευρά του πατέρα όλα ξεκίνησαν το περασμένο Πάσχα μετά από ένα τηλέφωνο που δέχτηκε ο πατέρας των παιδιών από την μητέρα τους.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Μ. Δευτέρας η μητέρα των παιδιών επικοινωνεί με τον άντρας και του λέει ότι δεν θα γυρίσω ξανά στο σπίτι και έφυγε. Η ίδια είχε ξεκινήσει κανονικά εκείνη την ημέρα να πάει στην δουλειά της, έτσι τουλάχιστον του είχε πει όμως στην πραγματικότητα σχεδίαζε την φυγή της από ένα όχι και τόσο υγιή περιβάλλον. Η γυναίκα σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτουν οι κάτοικοι αναγκαζόταν να κάνει δύο δουλειές για να μπορεί να συντηρεί το σπίτι της καθώς ο άντρας της δεν συνέβαλε οικονομικά στο σπίτι.

Μάλιστα υπάρχουν και στόματα που λένε ότι η γυναίκα είχε φτάσει ακόμη και στην αστυνομία για να καταγγείλει τον άντρας της για ενδοοικογενειακή βία. Το κουβάρι αυτής της υπόθεσης ξετυλίγεται λίγες μέρες μετά τα γενέθλια του μικρότερου παιδιού της οικογένειας. Η μητέρα φαίνεται να έχει κουραστεί από αυτή την κατάσταση και τράπηκε σε φύγει, με την ίδια αν είχε επισκεφθεί μια φορά τα παιδιά της τον Μάιο στο σχολείο.

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Η υπόθεση μάλιστα πήρε και νομική διάσταση για την επιμέλεια των τριών παιδιών και το κρίσιμο δικαστήριο θα γίνει τον Οκτώβριο. Οι εξελίξεις όμως έχουν έρθει να ρίξουν φως στην υπόθεση καθώς μετά από τηλεφωνικές καταγγελίες που είχε δεχτεί οι αρμόδιες αρχές ακόμη και από το συγγενικό περιβάλλον του πατέρα των ανηλίκων έκαναν λόγο για μη κατάλληλες συνθήκες διαβιώσεις των παιδιών.

Χαρακτηριστικά πληροφορίες λένε ότι ομάδα ειδικών έχει επισκεφθεί το σπίτι που διέμεναν τα παιδιά και τα βρήκαν μόνα τους χωρίς κανέναν όχι μια αλλά δυο φορές και πριν από λίγες μέρες μετά από εισαγγελική παρέμβαση τα παιδιά αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας και παρακολουθούνται από ειδικούς. Ο ίδιος υποστήριζε ότι τα παιδιά ήταν μόνα τους καθώς εκείνος πήγαινε στην δουλειά προκειμένου να συντηρεί τα τρία παιδιά του και ότι τον βοηθούσε και ο αδερφός του όμως εκείνες τις φορές έτυχε να είναι μόνα τους.

Ο πατέρας των παιδιών μιλώντας στο newsi.gr παρουσιάζει την δική του πλευρά και αναφέρει ότι του έχουν πάρει τα παιδιά του και περιμένει έξω από το νοσοκομείο για να τα δει και να τα πάρει πίσω. «Τα είχα τα παιδιά μου στην πένα. Δεν τα παράτησα τα παιδιά μου. Εγώ πήγαινα για δουλειά, για μεροκάματο. Δούλευα στην Εγνατία, κοντά στο σπίτι μου. Πήγαινα και γύρναγα. Όση ώρα έφευγα το πρωί, ερχόταν ο αδερφός μου εκεί. Αλλιώς δεν θα πήγαινα για δουλειά», λέει στο Newsit.gr.