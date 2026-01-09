Ελλάδα

Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός γυναίκας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Πάνω από ένα μήνα ήταν νεκρή

Δεν είχε δηλωθεί από κανέναν η εξαφάνισή της
Θρίλερ στο Ηράκλειο με τον εντοπισμό σορού μιας γυναίκας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της πόλης. Το πτώμα της βρήκε τυχαία πολίτης που πέρναγε από το σημείο.

Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί αλλά και ιατροδικαστικής για να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει η σορός. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, πρόκειται για 55χρονη από τον Καναδά που ζούσε το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο.

Δεν είχε δηλωθεί από κανέναν η εξαφάνισή της.

Η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη. Η πρώτη αυτοψία δείχνει πως η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή πριν από 1.5 μήνα.

Οι αρχές αναφέρουν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι υπό διερεύνηση αν και αυτό της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία θα φωτίσουν περισσότερο υπόθεση και ίσως δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 55χρονης.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, περιφερόταν εκεί, δεν είχε μόνιμο τόπο κατοικίας και δεν είχε ποτέ ενοχλήσει με τη συμπεριφορά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση της πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα για την ανεύρεση συγγενικών της προσώπων.

