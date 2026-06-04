Ελλάδα

Σοκ στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σώσουν το μέρος του χεριού που δεν έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες
Ασθενοφόρο
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 04.06.2026, στο Ρέθυμνο, όταν ένας 27χρονος υπάλληλος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το εργατικό ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στο Ρέθυμνο, καθώς το χέρι του νεαρού εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά, με σκηνές πανικού να εκτυλίσσονται στο κρεοπωλείο.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και το ΕΚΑΒ. Ο 27χρονος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, με τις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν την κατάστασή του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητο να ακολουθήσει μια δύσκολη και άμεση διακομιδή σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό κέντρο στην Αθήνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, πριν πάρει τον δρόμο για την Αθήνα και το ΚΑΤ. Εκεί ανέλαβαν την περίπτωσή του εξειδικευμένοι γιατροί, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για να αντιμετωπίσουν τον σοβαρό τραυματισμό του, καθώς όπως αναφέρει το neakriti το χέρι του νεαρού πολτοποιήθηκε.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πορεία της υγείας του 27χρονου. Οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σώσουν το μέρος του χεριού που δεν έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες, με την οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους να ζουν ώρες αγωνίας περιμένοντας τα νεότερα.

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