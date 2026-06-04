Ελλάδα

Ιωάννινα: Δρόμοι «ποτάμια» μετά από έντονη βροχή και χαλάζι – Δείτε βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση προκάλεσαν και αρκετές πτώσεις δέντρων
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στα Ιωάννινα
Πλημμυρισμένοι δρόμοι στα Ιωάννινα / epirusgate.gr
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Ο καιρός στα Ιωάννινα θύμισε περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι, καθώς έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους χαλαζόπτωση έπληξαν αρκετές περιοχές.

Τα φαινόμενα με το δυνατό μπουρίνι και το χαλάζι, ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 04.06.2026 στα Ιωάννινα και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη συννεφιά και τη βροχή να κυριαρχούν.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, όπου η δυνατή βροχή μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι δρόμοι γέμισαν νερά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που, όπως λένε στο epirusgate.gr, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο καιρός χαλάει.

Οι κάτοικοι ζητούν μόνιμες λύσεις για το πρόβλημα της απορροής των ομβρίων, τονίζοντας ότι οι συνεχείς πλημμύρες προκαλούν ταλαιπωρία και ζημιές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από το βράδυ, ενώ τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Δέντρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων, με ένα από αυτά να καταπλακώσει σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το μπουρίνι εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτοφανή ένταση των ανέμων, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση από την πτώση των δέντρων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία.

Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στα Ιωάννινα
Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στα Ιωάννινα / epirusgate.gr

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

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