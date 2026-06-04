Νάξος: Παρίσταναν τους λογιστές και υπόσχονταν μείωση φόρων, δύο συλλήψεις

Θρασύτατο κύκλωμα έκανε απάτες στη Νάξο. Τα μέλη της σπείρας εμφανίζονταν ως λογιστές και κατάφερναν να πείσουν ανυποψίαστους πολίτες ότι μπορούν να τους μειώσουν τη φορολογία αν τους παρέδιδαν κοσμήματα που είχαν στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με τη συνδρομή και της λιμενικής αρχής Πάρου, συνέλαβαν έναν 31χρονο και μία 22χρονη ως μέλη της σπείρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη από κοινού.

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Ο ένας από τους δύο, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, καλούσε τηλεφωνικά διάφορους πολίτες.

Κατάφερε να πείσει τέσσερις συνολικά γυναίκες από τη Νάξο, να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους σε υποτιθέμενο «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει και να αποφύγουν – δήθεν – τη φορολόγησή τους.

Αρχικά εντοπίστηκε ο 31χρονος και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, η 22χρονη που είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

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Τα κλεμμένα κοσμήματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα της Νάξου.