Ηράκλειο: «Χρυσό» πληρώνουν το πιτόγυρο – Εκτοξεύτηκε πάνω από 6 ευρώ η τιμή του

Τα έξι ευρώ έχει ξεπεράσει η τιμή του πιτόγυρου στο Ηράκλειο με τους λάτρεις του παραδοσιακού εδέσματος να το πληρώνουν κυριολεκτικά «χρυσό».

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε, στην Κρήτη, 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς η τιμή του έχει πάρει την ανηφόρα.

Σύμφωνα με το Creta24, που επικαλείται έρευνα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομή φαγητού, η τιμή για το πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ή λίγο παραπάνω, ενώ κάποια καταστήματα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές λίγο πιο κάτω από τα 6 ευρώ.

Ελάχιστες είναι πια οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο, που το πιτόγυρο είναι κάτω ή κοντά στα 5 ευρώ.

Μάλιστα, αν κάποιος προτιμήσει να φάει μπιφτέκι τυλιχτό σε πίτα, μπορεί να χρειαστεί να το πληρώσει και πάνω από 7 ευρώ.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.