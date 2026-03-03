Ελλάδα

Ιράν: Πύραυλοι και drones πέφτουν δίπλα σε ελληνικό πλοίο στον Περσικό Κόλπο – «Σκοτώθηκε κόσμος, κοιτάξτε τι τραβάμε»

Οι Έλληνες ναυτικοί που τραβάνε το συγκλονιστικό βίντε ακούγονται με λυγμούς να λένε: «Κοιτάξτε τι τραβάμε», «πάμε να φύγουμε», «σκοτώθηκε κόσμος εδώ!»
Ελληνικό πλοίο στον φλεγόμενο Περσικό Κόλπο
Ελληνικό πλοίο στον φλεγόμενο Περσικό Κόλπο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με ελληνικό πλοίο στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο που έφερε τη δημοσιότητα το e-nautilia.gr, φαίνονται πύραυλοι και drones να χτυπούν εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο σε απόσταση αναπνοής από ένα ελληνικό πλοίο.

Οι Έλληνες ναυτικοί που τραβάνε το βίντεο συγκλονίζουν και ακούγονται με λυγμούς να λένε: «Κοιτάξτε τι τραβάμε», «πάμε να φύγουμε», «σκοτώθηκε κόσμος εδώ!».

Πάνω από 150 ελληνόκτητα πλοία, με δεκάδες ναυτικούς βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο και είναι άγνωστο πότε θα καταφέρουν να φύγουν από εκεί, αφού τα στενά του Ορμουζ είναι κλειστά.

Πηγή: e-nautilia.gr

